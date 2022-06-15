Первый частный пляж открыли в Брянске

Он находится на Мутном озере.

Этим летом в Брянске впервые открыли официальный частный пляж.

Он находится на Мутном озере. Пляж прошел соответствующую аттестацию специалистов ГУ МЧС.

Вход на частный пляж бесплатный, при этом здесь предоставляют платные услуги: аренду пляжного оборудования и оборудования для катания по озеру. Содержание пляжа и безопасность на воде частник обеспечивает за свой счет.

Также на Мутном озере работает муниципальный пляж.

Купальный сезон в Брянске официально стартовал 15 июня – на две недели позже обычного в связи с обильным паводком. В этом сезоне в областном центре работают семь официальных муниципальных пляжей. На всех ежедневно дежурят спасатели.