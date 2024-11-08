Первый этап ремонта площади Ленина завершился в Брянске

Подрядчик закончил первый этап ремонта площади Ленина в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на площади Ленина подрядчик закончил работы на нижней площадке. Рабочие уложили почти три тысячи квадратных метров плитки из уральского гранита, а также установили новый бордюр вдоль проезжей части и сделали пандусы.

В настоящее время специалисты приступили к ремонту проезжей части и пешеходных дорожек вокруг площади. Там снимают старое покрытие. Плитка из уральского гранита там будет серого цвета. Кроме того, подрядчик завозит чернозём для газонов. Весной здесь высадят траву и цветы.

Второй этап продолжится в будущем году. В планах – ремонт центральной части площади за памятником. Завершить реконструкция должны к началу мая 2025 года.