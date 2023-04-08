Первый весенний субботник прошел на Брянщине

Мемориалы и парки убрали на первом весеннем субботнике в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области в месячник благоустройства прошёл первый общественный субботник. Коммунальщики, сотрудники предприятий, чиновники и неравнодушные жители убирали дворы, скверы и парки от скопившегося за зиму мусора.

Также жители навели порядок на воинских мемориалах, памятных знаках и захоронениях участников Великой Отечественной войны.