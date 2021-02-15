Певица Иванна Сычева провела мастер-класс для брянских медсестер

Певица научила персонал учреждений здравоохранения Брянска исполнять народные песни.

Популярная брянская певица Иванна Сычева, которая не только поет сама, но и учит вокалу, провела мастер-класс по исполнению народных песен для медсестер Брянщины.

Мероприятие прощло под эгидой региональной ассоциации сестринкого персонала в рамках проекта «Просто ЗОЖ. Просто медикам».

Медсестры изучают различные напевы и пытаются перенять манеру исполнения Иванны.

Воспитанники Сычевой становятся победителями разлинчых престижных конкурсов по вокалу.