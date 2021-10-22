Питание исключили из причин массового заболевания детей в гимназии № 3 Брянска
Пробы показали, что продукты были качественными.
В Брянской городской администрации прокомментировали ситуацию, связанную с массовым заболеванием детей в гимназии № 3. На совещании в мэрии, посвященном организации школьного питания, прозвучала информация, что результаты проб, взятых в гимназии №3, где ранее выявили случаи норовирусной инфекции, не выявили каких-либо несоответствий. Продукты питания были качественным.
«Все продукты, используемые для производства питания брянских школьников, качественны, безопасны и соответствуют требованиям действующего законодательства», – отметил начальник управления образования Иван Потворов.
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