Площадь Партизан в Брянске готова к Дню города

Рабочие дорожного управления Брянска закончили благоустройство на площади Партизан. Специалисты заменили сидения лавочек на новые. Также рабочие отремонтировали гранитное покрытие. Преображение планировали завершить до празднования Дня города и 80-летия освобождения от 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Также центр города украшают патриотическими баннерами и инсталляциями. Их уже разместили на площади Ленина и Партизан, фасадах театра драмы имени А.К. Толстого и театр Юного зрителя, лестнице на бульваре Гагарина.