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Площадь Партизан в Брянске готова к Дню города

2023, 07 сентября 16:32 Общество
Площадь Партизан в Брянске готова к Дню города
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Рабочие дорожного управления Брянска закончили благоустройство на площади Партизан. Специалисты заменили сидения лавочек на новые. Также рабочие отремонтировали гранитное покрытие. Преображение планировали завершить до празднования Дня города и 80-летия освобождения от 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Также центр города украшают патриотическими баннерами и инсталляциями. Их уже разместили на площади Ленина и Партизан, фасадах театра драмы имени А.К. Толстого и театр Юного зрителя, лестнице на бульваре Гагарина.

Площадь Партизан в Брянске готова к Дню города

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