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По дороге к школе №56 в Брянске установили фонари

2025, 13 января 14:37 Общество
По дороге к школе №56 в Брянске установили фонари
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По дороге к школе №56 в Брянске установили фонари впервые за 50 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

 

Компания «Россети Центр» по заказу Брянской городской администрации занимается реконструкцией системы освещения. Новые линии проводят рядом с социальные учреждения и во дворах. Всего в работе подрядчика — 190 объектов: 904 опоры, 2 810 светодиодных светильников и более 91 км линий наружного освещения. На 173 территориях работа уже завершена. Муниципальный контракт рассчитан на 235 млн рублей.

Недавно свет появился на дороге к школе №56. Учреждение образования построили между проспектом Станке Димитрова и улицей Костычева 54 года назад. Теперь здесь установили электроопоры с мощными лампами.

 

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