По нацпроекту в Выгоничском районе отремонтировали часть трассы

По нацпроекту в Выгоничском районе отремонтировали 1,3 километра трассы. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» капитально отремонтировала участок трассы «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово. Рабочие привели 1,3 километра дороги.

Специалисты расширили проезжую часть с шести до семи метров и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Съезды отремонтировали, а обочины укрепили щебнем. Старое тросовое ограждение заменили на новое барьерное. Также подрядчик построил тротуары и установил пешеходное ограждение.

В завершении на дорогу рабочие нанесли пластиковую дорожную разметку и поставил новые дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».