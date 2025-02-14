По новому нацпроекту отремонтируют часть трассы в Комаричском районе

По новому нацпроекту отремонтируют свыше пяти километров трассы «Украина»-Комаричи в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса «Украина»-Комаричи в Комаричском районе.

Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приведет в порядок более пяти километров дороги от поворота с федеральной трассы к посёлку Комаричи, а также улицу Транспортную в селе Шарово.

Специалисты уберут старое покрытие дороги и новое двухслойное асфальтобетонное. Также рабочие отремонтируют водопропускные трубы, остановочные и посадочные площадки, съезды. В завершении на проезжую часть нанесут разметку термопластиком и краской.