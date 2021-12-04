По просьбам брянцев откроют детский центр в «АэроПарке»

Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Детский развлекательный центр в ТРЦ «АэроПарк» в Брянске планируют открыть, несмотря на ковидные ограничения.

Как сообщила на заседании оперштаба главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова, в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступает много обращений по поводу возобновления работы центра. Однако эти обращения не авторизованы, и «рассмотреть их в должном порядке не представляется возможным».

Трапезникова попросила штаб разрешить Управлению Роспотребнадзора провести по согласованию с собственником обследование объекта для возобновления его работы. По ее словам, в отличие от других объектов детский центр в «АэроПарке» работает по санитарным правилам.

Губернатор Александр Богомаз поручил оформить соответствующее поручение решением штаба.