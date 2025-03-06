Победителей конкурса «Учитель года» определили в Брянске

Победителей городского этапа конкурса «Учитель года» определили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Торжественный приём прошёл в Брянской городской администрации. Там чествовали победителей городских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». 11 педагогов поздравили глава города Брянска Марина Дбар и начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
Лучшими воспитателями стали Екатерина Михаленок из детсада №144 «Солнышко», Татьяна Корнеева — педагог-психолог детсада №149 «Сказочный», Евгения Морозова из детсада №128 «Алые паруса» и психолог детсада №162 «Росинка» Яна Золотая.
В конкурсе «Сердце отдаю детям» победили педагог допобразования гимназии №7 Татьяна Акимова, педагог допобразования Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Елена Зайцева и педагог допобразования Центра внешкольной работы Советского района Ольга Гончарова.
«Учителями года» стали Андрей Тормышев из гимназии №1, учитель истории школы №67 Илья Шалыго, учитель русского языка и литературы школы №60 Валерия Шавыкина и учитель математики школы №58 Евгений Сенченко.
Все одиннадцать победителей выступят на площадках областного этапа.
«Среди педагогов была конкурентная борьба с большим количеством участников во всех номинациях. Радует, что молодое поколение показывает себя в полной методической, воспитательной и учебной готовности. Конкурс традиционный, но всегда новый, через него красной линией проходят разговоры о патриотизме», — подчеркнул Альберт Малкин.
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