Почему некоторые парты в Брянских школах станут школьными наградами?

Ученики школы №25 в Володарском районе вернулись после каникул в практически новое здание! Капитальный ремонт, который проводился в рамках федерального проекта «Модернизация систем школьного образования», завершился точно к 1 сентября.

Масштаб работ впечатляет: полностью обновили фасад, отремонтировали 40 учебных кабинетов, конференц-зал, административные помещения, атлетический и актовый залы. Не забыли про гардеробные и санузлы — все сделано по последнему слову техники.

«Еще в августе мы проводили выездное совещание, где проверили ход работ», — вспоминает председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв. На тот момент ремонт был готов на 95%, оставались только финальные штрихи в столовой, спортзале и на одной из лестниц.

В совещании участвовали представители администрации района, управления образования, руководство школы и подрядчики. Все в один голос заверили: к началу учебного года школа будет готова на все сто! И слово сдержали! Теперь дети учатся в современных, светлых кабинетах, а учителя могут работать в комфортных условиях.

«Мы очень рады, что наши совместные усилия оценят и педагоги, и школьники, и их родители», — отмечает депутат.

Такой подход показывает: в Брянске образование — приоритет номер один. Депутаты и власти города не просто приходят на торжественные линейки, а реально помогают школам развиваться.

Но обновленные стены – это только начало! Совсем скоро в школе №25, как и в других учебных заведениях Брянска, появятся особые «Парты Героев». Это общефедеральный патриотический проект, где парты посвящают выпускникам-героям с их фотографиями и биографиями.

Всего в городе откроются 40 таких парт, право сидеть за которыми получат только самые достойные ученики — отличники, спортсмены и активисты школьной жизни. Теперь у брянских школьников появится дополнительная мотивация для достижений!