Почему некоторые парты в Брянских школах станут школьными наградами?

Ученики школы №25 в Володарском районе вернулись после каникул в практически новое здание! Капитальный ремонт, который проводился в рамках федерального проекта «Модернизация систем школьного образования», завершился точно к 1 сентября.
Масштаб работ впечатляет: полностью обновили фасад, отремонтировали 40 учебных кабинетов, конференц-зал, административные помещения, атлетический и актовый залы. Не забыли про гардеробные и санузлы — все сделано по последнему слову техники.
«Еще в августе мы проводили выездное совещание, где проверили ход работ», — вспоминает председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв. На тот момент ремонт был готов на 95%, оставались только финальные штрихи в столовой, спортзале и на одной из лестниц.
В совещании участвовали представители администрации района, управления образования, руководство школы и подрядчики. Все в один голос заверили: к началу учебного года школа будет готова на все сто! И слово сдержали! Теперь дети учатся в современных, светлых кабинетах, а учителя могут работать в комфортных условиях.
«Мы очень рады, что наши совместные усилия оценят и педагоги, и школьники, и их родители», — отмечает депутат.
Такой подход показывает: в Брянске образование — приоритет номер один. Депутаты и власти города не просто приходят на торжественные линейки, а реально помогают школам развиваться.
Но обновленные стены – это только начало! Совсем скоро в школе №25, как и в других учебных заведениях Брянска, появятся особые «Парты Героев». Это общефедеральный патриотический проект, где парты посвящают выпускникам-героям с их фотографиями и биографиями.
Всего в городе откроются 40 таких парт, право сидеть за которыми получат только самые достойные ученики — отличники, спортсмены и активисты школьной жизни. Теперь у брянских школьников появится дополнительная мотивация для достижений!
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов