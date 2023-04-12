Почетный адвокат России назвал провокацией видеоролик с жительницами приграничного района Брянщины

Почетный адвокат России назвал видеоролик с жительницами приграничного района Брянской области провокацией и приглашением диверсантов в регион.
Дмитрий Краснов прокомментировал запись в своём телеграм-канале. Пост вышел под названием «Бабий бунт на фоне «Мерседеса».
«Странное видео из Брянской области: эмоциональные женщины буквально приглашают украинских диверсантов на территорию России – нагло лгут по бумажке в руке, что «три деревни охраняют три пограничника, а блок-постов нет». С юридической точки зрения это ни что иное, как дискредитация российской армии. Но правовую оценку этому «велкам, бандеровцы» должны дать компетентные органы», – рассказал адвокат.
Женщины на камеру перечислили и другие проблемы деревень. Например, запрет ходить на заминированную территорию кладбища, аварийное дерево и прохудившуюся крышу.
«Собрал, разогрел и записал этот бабий бунт на фоне недешевого «Мерседеса» депутат брянского законодательного собрания», – уточнил адвокат.
Краснов с пониманием отнесся к желанию депутата пропиариться, но призвал правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию.
«Но также понимаю и то, что региональный депутат не обладает неприкосновенностью. Если эта провокация, если это приглашение террористов в Россию останется безнаказанным, попрошу принять меры прокурорского реагирования к брянским правоохранителям», – заключил адвокат.
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