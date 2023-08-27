Почти 4 тысячи человек поучаствовали в субботнике в Брянске в преддверии Дня города. Об этом сообщили в брянской администрации.
Второй общегородской субботник прошел в Брянске в рамках месячника благоустройства. Уборка приурочена к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню города.
На субботник вышли чиновники, депутаты, правоохранители, коммунальщик и неравнодушные жители. Они навели порядок на братской могиле на территории бывшего концлагеря «ДУЛАГ 142» , в парке Металлургов, в скверах 120-летия Фокинского района и Мужества, а также убрали игровую площадку «Катюша». Остановки и столбы очистили от несанкционированной рекламы.
Коммунальщики помыли дороги и тротуары, прочистили ливневые канализации и стоки, убрали мусор на территориях кладбищ. Работники предприятий навели порядок возле своих зданий и проходных.
Всего в общегородском субботнике участвовали почти 4 тысячи человек и около 56 единиц техники. Только дорожники вывезли 450 кубометров мусора.
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