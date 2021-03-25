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Почти 64 тысячи брянцев сделали прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V»

2021, 25 марта 14:05 Общество
Почти 64 тысячи брянцев сделали прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V»
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Региональный оперштаб поделился данными о вакцинации за 24 марта.

63 607 жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Прививочная кампания в регионе продолжается.

Медицинские учреждения региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

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