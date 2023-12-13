Почти четыре тысячи тонн снега вывезли брянские дорожники

Почти четыре тысячи тонн снега вывезли дорожники с улиц Брянска за минувшие сутки. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожники расчищают Брянска от снега. Его убирают и вывозят с дорог I и II категории, разворотных колец, конечных остановок общественного транспорта и переходов. За минувшие сутки коммунальщики вывезли 3 805 тонн снега. За этот же период на дороги высыпали 188 кубометров пескосоляной смеси.

13 декабря город убирают 20 комбинированных дорожных машин, 13 погрузчиков, четыре снегопогрузчика, 11 тракторов, 26 самосвалов и пять грейдеров.