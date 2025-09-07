Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе продолжается ремонт трассы Злынка-Кожановка. 4,9 километра приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уже уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и установили водосбросные лотки с дороги. В настоящее время рабочие продолжают ремонтировать водопропускную трубу и обустраивать водосбросные сооружения.

На трассе подрядчик обновит остановочные и посадочные площадки, заменят барьерное и пешеходное ограждение. В завершении там поставят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Ремонт завершат до конца октября. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».