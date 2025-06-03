Почти пять миллионов пассажиров перевезли троллейбуса в Брянске за четыре месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александру Макарову обсудили работу общественного транспорта в областном центре.Так, в брянском депо паркуется 106 троллейбусов. Средний возраст машин – 1,7 года.

За четыре месяца 2025 года троллейбусы обслужили на 24% больше пассажиров, чем в 2024 году. Таким видом транспорта воспользовались 4,7 миллиона человек.