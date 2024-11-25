Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили от снега
Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили коммунальщики от снега в выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В выходные на дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области работали 212 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Коммунальные службы убрали 4622 километров проезжей части и 2638 километров обочин. От гололёда обработано более 2769 километра трассы. На это потратили 3395 тонн песко-соляной смеси. Также дорожники убрали упавшие деревья с проезжей части.
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