Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили от снега

Почти пять тысяч километров брянских дорог очистили коммунальщики от снега в выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В выходные на дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области работали 212 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. Коммунальные службы убрали 4622 километров проезжей части и 2638 километров обочин. От гололёда обработано более 2769 километра трассы. На это потратили 3395 тонн песко-соляной смеси. Также дорожники убрали упавшие деревья с проезжей части.