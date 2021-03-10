Под Брянском заключенные в честь 8 марта сыграли в теннис
В Клицновской колонии №6 отметили женский праздник.
Администрация исправительной колонии №6, расположенной в Клинцах, в честь 8 марта провела в учреждении товарищейский турнир по настольному теннису среди осужденных.
Участниками соревнований стали пять команд, первое место завоевали спортсмены из седьмого отряда.
После матчей участникам показали художественный фильм и провели лекцию, посвящанную 8 марта, в школе при колониию. Участвовали в ней 15 человек.
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