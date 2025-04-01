Подготовку инженеров обсудил брянский спикер с ректором БГИТУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель регионального парламента Валентин Суббот встретился с ректором Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерием Егорушкиным. Они обсудили развитие высшего образования в регионе и подготовку будущих инженеров.

С 2011 года в университета реализуется уникальный проект «Малая инженерная академия». Там готовят школьников по профильным предметам для поступления в вуз на технические специальности.

«О необходимости дальнейшего развития отечественной инженерной школы говорит лидер нашего государства, Президент России Владимир Владимирович Путин. Качество инженерных кадров сегодня является одним из ключевых факторов технологического суверенитета страны, её экономической независимости и укрепления обороноспособности», — подчеркнул председатель заксобрания.

Такое на встрече речь шла о подготовке к празднованию 95-летнего юбилея БГИТУ. Валерий Егорушкин подчеркнул, что студенты и преподаватели ответственно подходят к проведению мероприятий, посвящённых исторической дате.