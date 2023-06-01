Подрядчик нарушил срок ремонта стадиона «Камвольщик» в Брянске

Брянская администрация подала в суд на подрядчика, который нарушил срок ремонта стадиона «Камвольщик».

Выездное совещание на проблемном объекте провел новый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин. Напомним, на последнем заседании регионального парламента зампредседателя думы Антошин досрочно сложил полномочия депутата.

Стадион «Камвольщик» в Бежице ремонтируют с осени 2021 года. Подрядчик ООО «Ремстрой-40» должен был закончить работы в конце 2022 года. На стадионе рабочие установили освещение, модульные раздевалки, каркасы ворот, уложили резиновые беговые дорожки и искусственный газон с разметкой. После этого ремонт прервался и контракт оказался сорван. К качеству также оказалось много вопросов

По первому этапу работ стоимостью 47,6 млн рублей администрация разорвала контракт в одностороннем порядке и подала в суд к ООО «Ремстрой-40» иск на 1,34 млн рублей.

При этом ООО «Ремстрой-40» пытается завершить второй этап работ. За 18 млн рублей подрядчик должен сделать искусственное покрытие футбольного поля. Но оказалось, что у организации проблемы с поставкой резиновой крошки.

Сергей Антошин потребовал у городского спорткомитета проконтролировать оперативное завершение капремонта стадиона «Камвольщик».