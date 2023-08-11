Замминистр спорта России забил пенальти в ворота обновленного стадиона в Брянске

Замминистр спорта России Азат Кадыров забил пенальти на открытие обновленного стадиона «Камвольщик» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске после капитального ремонта открылся стадион «Камвольщик» на улице 50-й Армии. Там обустроили поле с искусственным газоном, освещение, легкоатлетические дорожки с травмобезопасным покрытием. Также появились теплые раздевалки, биотуалеты, турники и трибуны на сто болельщиков.

В открытии стадиона участвовали первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз и вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

«Стадион построен качественно. Ночью был ливень, а поле сухое — вода уходит в ливневую канализацию, играть можно спокойно», — подчеркнул Александр Богомаз.

Сезон на обновленном стадионе открыли матчем команд «Партизан» и «Спартак». Символические пенальти в ворота также пробили Азат Кадыров и Александр Богомаз.

«Ребята, желаю вам хорошей игры без травм, вырасти настоящими мастерами, а для этого упорно трудитесь», — напутствовал юных спортсменов Азат Кадыров.