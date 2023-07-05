Подрядчик отремонтировал школу в Навле только на 40%

За три с половиной месяца подрядчик отремонтировал школу в Навле лишь на 40%. Об этом рассказал губернатор Брянской области в своём телеграмм-канале.

Глава региона Александр Богомаз приехал в Навлю. Он проверил ход ремонта в школе №1 имени Горького.

«К капремонту в навлинской школе приступили в середине марта, за три с половиной месяца выполнено только 40% работ, получается, на остальное есть всего два месяца. Подрядчик уверяет, что в сроки укладывается, но для этого нужно в два раза увеличить количество строителей на объекте», – отметил глава региона.

Александр Богомаз подчеркнул, что главное при капитальном ремонте школ – это качество и сроки.