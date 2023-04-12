Подрядчик отремонтирует смытый паводком тротуар в Брянске

Подрядчик за свой счёт отремонтирует смытый паводком тротуар у Славянского моста в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время половодья в Брянске водой смыло часть тротуара на дороге-съезде, примыкающей к Славянскому мосту. Сильное течение создавало завихрения и гидроудары около тротуара, который не был до конца построен. Укрепительные работы строители ещё не завершили.

Генподрядчик АО «Орёлдорстрой» за свой счёт отремонтирует дорогу. По условиям контракта до сдачи объекта в эксплуатацию все риски несёт подрядная организация.

Также специалисты будут искать решение проблемы. Они работают над тем, чтобы вернуть Десну в районе моста в прежнее русло и укрепить береговую линию.