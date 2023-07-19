Подрядчик получил вторую претензию за нарушение срока строительства школы в Брянске

Подрядчик «РусСтрой» получил вторую претензию за нарушение срока контракта при строительстве школы в старом аэропорту Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске продолжается строительство новой школы на 1225 мест в старом аэропорту. Торги выиграла фирма «РусСтрой» из Якутска. Первый этап работ рассчитан с мая по декабрь 2023 года. За два с половиной месяца строители серьезно отстали от графика.
Подрядчик выполнил геодезические работы, поставил ограждение, организовал подъездные и вырыл котлован. Теперь рабочие занимаются забивкой свай и проводят статические испытания.
«На данный момент у вас уже должна быть забита половина свай, а на следующей неделе эти работы должны быть завершены, а у вас ещё не все рабочие на объект приехали. К 1 августа у вас должны быть залиты ростверки, а вы даже не приступили к подбетонке. Так никуда не годится! Вы не исполняете взятые на себя обязательства, что может послужить в дальнейшем поводом для расторжения контракта. Мы в этом не заинтересованы, но и мириться с тем, что вы работаете спустя рукава, тоже не намерены», — подчеркнул заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков.
Подрядчик пообещал вернуться к намеченному графику к следующей неделе.
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