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Подрядчик пообещал закончить строительство детсада в Брянске раньше срока

2023, 12 апреля 09:17 Общество
Подрядчик пообещал закончить строительство детсада в Брянске раньше срока
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Подрядчик пообещал закончить строительство детсада на улице Флотской в областном центре до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

На улице Флотской в областном центре полным ходом идёт строительство нового детского садика. За месяц подрядная организация «Арэн-стройцентр» значительно ускорилась. Рабочие уже перекрывают первый этаж и планируют закончить это этап к концу недели. Также параллельно специалисты прокладывают инженерные сети. 

Стройку посетил губернатор региона Александр Богомаз и глава администрации Александр Макаров.

«Такой темп работ даёт уверенность в том, что детский сад будет сдан в эксплуатацию в срок до конца года», – отметил Александр Богомаз. 

Чтобы не сорвать срок сдачи объекта бригады усилили дополнительными рабочими. Также ускорил ход строительства башенный кран.

«До конца мая, согласно графику, должен быть возведён второй этаж здания. Постараемся учесть просьбу руководства и построить второй этаж досрочно. А в ноябре-декабре город получит новый красивый садик!» — заверил директор подрядной организации Саид Иноркаев.

Александр Макаров пообещал в ближайшее время вновь прийти на объекте и оценить, как подрядчик выполняет обещания.

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