Подрядчик расширяет проезжую часть на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска продолжается капремонт улицы Горького. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет участок дороги от проспекта Ленина до улицы Калинина.

Специалисты перенесли подземные коммуникации, а также расширили дорогу от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуары. В настоящее время подрядчик возводит подпорную стену и расширяет проезжую часть на перекрестке от улицы Горького с улицей Луначарского.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».