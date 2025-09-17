Подрядчик расширяет проезжую часть на улице Горького в Брянске
Подрядчик расширяет проезжую часть на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Советском районе Брянска продолжается капремонт улицы Горького. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет участок дороги от проспекта Ленина до улицы Калинина.
Специалисты перенесли подземные коммуникации, а также расширили дорогу от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуары. В настоящее время подрядчик возводит подпорную стену и расширяет проезжую часть на перекрестке от улицы Горького с улицей Луначарского.
Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
