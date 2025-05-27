Подрядчик строит тротуары на улице Карла Либкнехта в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта. Подрядная организация «М-Строй» модернизирует свыше полутора километров дороги.

Рабочие обустраивают новое двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части, а также строят тротуары. Раньше на этой улице их не было.

Кроме того, специалисты установят фонари со светодиодными светильниками, поставят пешеходное и барьерное ограждение, новые светофоры.

Улицу Карла Либкнехта ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить к концу июня.