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Подрядчик возводит пристройку к школе искусств Брянска с опережением

2024, 10 января 12:37 Общество
Подрядчик возводит пристройку к школе искусств Брянска с опережением
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Подрядчик возводит пристройку к школе искусств Брянска с опережением графика. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Брянске продолжается строительство пристройки к детской школе искусств №10 в Фокинском районе. Подрядчик «Жилсоцстрой» закончил возводить второй этаж. Строители готовятся к заливке армпояса на стенах второго этажа. Также рабочие закончили строительство галереи, которая соединит существующее здание школы с новым корпусом. В ближайших планах – монтаж лестничных пролетов и укладка перекрытий в пристройке. 

Работы идут с опережением графика. Ежедневно на строительство выходят до 10 специалистов. 

Двухэтажная пристройка возводится по нацпроекту «Культура».

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