Подрядчик закончил ремонт проезда вокруг школы №13 в Брянске

Проверяющие выявили недостатки в ремонте проезда вокруг школы №13 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершился капремонт проезда вокруг школы №13. На участках дорог около учебного заведения по улицам Дятьковская, Заводскому проезду и Школьному переулку рабочие уложили асфальт. Подрядчик обновил более 360 метров проезжей части, построил тротуары, сделал искусственные неровности, установил более ста дорожных знаков и нанёс разметку.

Дорогу приняла комиссия, состоящая из сотрудников администрации Бежицкого района, технадзора, специалистов дорожного управления и ЖКХ. Проверяющие выявили недостатки. Так, подрядчику нужно убрать строительный мусор, уменьшить высоту бортового камня на пересечении Заводского проезда и переулка Школьного, подсыпать грунт для газон. Также на тротуаре произошло поднятие грунта и потрескался асфальт. Специалистам предстоит выяснить и устранить причину возникновения трещин, а затем уложить новый асфальт.