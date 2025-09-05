Подрядчик закончил ремонт проезда вокруг школы №13 в Брянске

Проверяющие выявили недостатки в ремонте проезда вокруг школы №13 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицком районе Брянска завершился капремонт проезда вокруг школы №13. На участках дорог около учебного заведения по улицам Дятьковская, Заводскому проезду и Школьному переулку рабочие уложили асфальт. Подрядчик обновил более 360 метров проезжей части, построил тротуары, сделал искусственные неровности, установил более ста дорожных знаков и нанёс разметку.
Дорогу приняла комиссия, состоящая из сотрудников администрации Бежицкого района, технадзора, специалистов дорожного управления и ЖКХ. Проверяющие выявили недостатки. Так, подрядчику нужно убрать строительный мусор, уменьшить высоту бортового камня на пересечении Заводского проезда и переулка Школьного, подсыпать грунт для газон. Также на тротуаре произошло поднятие грунта и потрескался асфальт. Специалистам предстоит выяснить и устранить причину возникновения трещин, а затем уложить новый асфальт.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов