Подрядчик занимается отделкой помещений в новом брянском детсаду

Подрядчик занимается отделкой помещений в новом детском саду на улице Флотской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Строительство нового детсада на улице Флотской в Брянске выходит на финальную стадию. Подрядчик «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» занимается отделкой помещений: красит стены, укладывает плитку, монтирует потолок.

Также рабочие завершают фасадные работы и укладывают тротуарную плитку на территории.

Специалисты подключают здание к внешним коммунальным сетям. Тепловая система уже прошла опрессовку.

Сад на 280 мест станет вторым корпусом открытого в 2019 году в микрорайоне учреждения «Жар-птица». Строительство обошлось в более чем 311 млн рублей.