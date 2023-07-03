Подрядчик затягивает ремонт дороги на 189 млн рублей в Брянске

Подрядчик затягивает ремонт дороги на улице Почтовой в областном центре, стоимостью 189 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Улицу Почтовую в Бежицком районе Брянска ремонтирует компания «Автодор». Контракт на 189 млн рублей с подрядчиком администрация заключила в конце 2022 года. С тех пор рабочие частично убрали аварийные деревья и кронировали зеленые насаждения. Также на дороге уложили несколько десятков метров бордюрного камня. При этом до конца года подрядчик должен доделать ремонт.

«Заместитель руководителя подрядной организации предупрежден о последствиях срыва контрактных условий. На следующей неделе проверю, как исправились», – подчеркнул председатель городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Тюканько.