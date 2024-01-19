Подрядчика брянский суд оштрафовал за нарушение контракта
Подрядчика брянский суд оштрафовал на 47 тысяч рублей за нарушение срока установки детской площадки в Клинцах. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства города Клинцы выявили нарушение законодательства при реализации национальных проектов. Подрядная организация в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» должна была установить в сквере детский игровой комплекс. Но вовремя работы специалисты не закончили.
По постановлению прокурора суд оштрафовал подрядчика на 47 тысяч рублей.
А площадку в сквере рабочие установили.
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