Подрядчика брянский суд оштрафовал за нарушение контракта

Подрядчика брянский суд оштрафовал на 47 тысяч рублей за нарушение срока установки детской площадки в Клинцах. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства города Клинцы выявили нарушение законодательства при реализации национальных проектов. Подрядная организация в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» должна была установить в сквере детский игровой комплекс. Но вовремя работы специалисты не закончили.

По постановлению прокурора суд оштрафовал подрядчика на 47 тысяч рублей.

А площадку в сквере рабочие установили.