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Подрядчики начали устранять гарантийные дефекты на дорогах Брянска

2021, 04 февраля 08:52 На дорогах
Подрядчики начали устранять гарантийные дефекты на дорогах Брянска
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Сотрудники городского управления ЖКХ выявили недочеты на 497 квадратных метрах городских магистралей.

Подрядчики в Брянске приступили к ремонту дефектов на дорогах города, которые обязаны устранять за своей счет по условиям гарантии на выполненные работы.

Как сообщает мэрия, сотрудники управления ЖКХ выявили дефекты на 497 метрах квадратных городских магистралей, подрядчики устранили их на 250, и эти работы будут продолжены.

Очередное обследование брянских дорог на предмет дефектов прошло на прошлой неделе. Все подрядчики, под гарантию которых попадают обнаруженные недочеты, получили представления об их устранения.

По состоянию на среду дефекты на дорогах Брянска устраняли шесть подрядных организаций.

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