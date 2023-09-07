Подземный переход в Брянске отремонтируют к маю за 27 млн рублей. Об этом рассказали в городской администрации.

Подземный переход у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске все-таки отремонтируют. Администрация города и Правительство региона для этого внесут изменения в бюджет. Из дорожного фонда Брянской области выделят около 27 млн рублей на реконструкцию.

После утверждения предложения на заседании Думы, пройдут торги.

Закончить ремонт планируют до мая 2024 года.