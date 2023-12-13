Подземный переход в Брянске подрядчик ремонтирует в две смены

Подземный переход на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Брянске подрядчик ремонтирует в две смены. Об этом сообщили в городской администрации.
В областном центре продолжается капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова кипит работа. Специалисты работают в две смены. Они убирают строительный мусор после демонтажа и набивают штукатурные сетки на стены.
Также над входом напротив хлебокомбината рабочие соорудили «тепляк» для проведения штукатурки, гидроизоляции, бетонирования внутри перехода. А на выходных внутри включат тепловые пушки.
«Еще мы закроем пленкой непосредственно входы в переход, нагоним тепло и приступим к штукатурке по сетке стен. К тому времени мы закончим все четыре тепляка над каждым входом, тогда можно будет штукатурить и стены лестничных пролетов», — уточнил подрядчик Игорь Панасюк.
Окончание ремонта подземного перехода запланировано на май 2024 года.
08.12.2023 16:25
10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику
С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158
06.12.2023 16:04
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 14,1% в ноябре
В ноябре погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 245,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре погружено: химических и минеральных удобрений – 170 тыс. тонн (+12,4% к уровню ноября 2022 года); строительных грузов – 27,8 тыс. тонн (+39,4%); лесных грузов – 16 тыс. тонн (+2,2%);
06.12.2023 15:07
Для укрепления веры и духовности
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл рабочее совещание, посвящённое парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и
06.12.2023 14:41
От сердца к сердцу
Накануне новогодних и рождественских праздников в Смоленской области в пятый раз пройдёт традиционная благотворительная ярмарка-выставка «От сердца к сердцу». В региональном парламенте состоялась дружеская встреча вдохновителей и организаторов мероприятия. Дела милосердия Добрая традиция зародилась по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», которую возглавляет Наталья Богдаева. «На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Натальей
06.12.2023 14:14
Смоляне приняли участие в акции «Дорога домой»
В День Неизвестного солдата представители разных уголков страны и Казахстана собрались в подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечества, чтобы передать на Родину пропавших без вести десятки лет назад героев Великой Отечественной войны. Это надо живым Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» на Смоленщине Игорь Ляхов. Также регион представили бойцы поисковых