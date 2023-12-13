Подземный переход в Брянске подрядчик ремонтирует в две смены

Подземный переход на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Брянске подрядчик ремонтирует в две смены. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре продолжается капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова кипит работа. Специалисты работают в две смены. Они убирают строительный мусор после демонтажа и набивают штукатурные сетки на стены.

Также над входом напротив хлебокомбината рабочие соорудили «тепляк» для проведения штукатурки, гидроизоляции, бетонирования внутри перехода. А на выходных внутри включат тепловые пушки.

«Еще мы закроем пленкой непосредственно входы в переход, нагоним тепло и приступим к штукатурке по сетке стен. К тому времени мы закончим все четыре тепляка над каждым входом, тогда можно будет штукатурить и стены лестничных пролетов», — уточнил подрядчик Игорь Панасюк.

Окончание ремонта подземного перехода запланировано на май 2024 года.