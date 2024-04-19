Брянские кадеты посетили выставку в следственном комитете

Брянские кадеты посетили выставку архивно-поисковой работы в следственном комитете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следственном управлении Следственного комитета России по Брянской области открылась выставка архивно-поисковой работы. Первыми её посетили ученики подшефной Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного.

Руководитель регионального следственного управления Максим Лукичев отметил важность противодействию фальсификации истории и передачи правды о геноциде мирного населения и военнопленных немецко-фашистскими оккупантами.

Руководитель отделения по расследованию особо важных дел следственного управления Александр Борисенко рассказал кадетам о работе поискового отряда «Эхо войны» по установлению факта геноцида узников бывшего немецкого концлагеря «Дулаг-142». О вкладе в эту деятельность школьникам поведал и руководитель Брянского регионального отделения «Поисковое движение России» Александр Соболев и директор Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева.

Кроме того, старший следователь-криминалист следственного управления Сергей Калитко продемонстрировал ребятам технику, используемую в поисковых работах в местах обнаружения костных останков.