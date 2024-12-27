Погибшего генерала Кириллова помянули в Брянской области. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна».

Накануне исполнилось девять дней, как в Москве погиб начальник войск РХБЗ России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его убил мигрант из Узбекистана. СБУ взяла на себя ответственность за гибель военного, постоянно разоблачавшего преступления киевского режима.

Значительная часть службы Игоря Кириллова прошла в Брянской области.

Инспектор группы инспекторов Западного военного округа Вооружённых Сил РФ, генерал-майор Владимир Ревенко рассказал, что Игорь Кириллов служил в дивизии в Клинцах и был командиром роты химзащиты.

«Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За это я, как начальник штаба дивизии направил представление на досрочное присвоение ему звания капитана. В Клинцах Кириллов дослужился и до майора. После того, как я был направлен на службу в Москву, через некоторое время туда перевели и Кириллова», — уточнил Владимир Ревенко.

Он принес соболезнования родным и близким Игоря Анатольевича.

«Уверен, что его гибель на боевом посту не останется без ответа. Нельзя допускать, чтобы в центре столицы безнаказанно убивали русских генералов», — заключил Владимир Ревенко.

Фото: Григорий Кожурин