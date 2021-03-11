Погода испортится в Брянской области 12 марта

Погода испортится 12 марта.

12 марта в Брянской области прогнозируют резкое ухудшение погоды.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в четверг в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 8-13 метров в секунду, утром и днем порывы будут достигать 15-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -13 ºC…-8 ºC, местами до -18 ºC. Днем воздух прогреется до -5 ºC…0 ºC.