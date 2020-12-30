Полицейские Брянщины присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники полиции поздравили с Новым годом подопечные семьи.

Сотрудники полиции Брянщины присоединились к ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Суть акции в том, что стражи порядка поздравляют семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Полицейские поздравляют детей с Новым годом и напоминают о мерах безопасности во время праздников.

Как сообщает УМВД, в акции участвуют полицейские в Гордеевском, Мглинском, Выгоничском, Стародубском районах.

«Главная цель акции – подарить детям праздник, оказать внимание и поддержку, а ещё хорошее настроение, и я думаю, что у нас это получилось», — отметила старший инспектор ПДН отделения полиции «Гордеевское» майор полиции Галина Якубович.