Полкилометра улицы Олега Кошевого в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Полкилометра улицы Олега Кошевого в Фокинском районе Брянска отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска капитально отремонтировали часть улицы Олега Кошевого. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила около полукилометра дороги вдоль домов № 34, 34а, 34б.

Рабочие уложили новое покрытие на проезжую часть. Верхний слой выполнен из прочного асфальтобетона. Также на этом участке появились новые тротуары и фонари со светодиодными светильниками.

В завершении на проезжую часть специалисты нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставили дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».