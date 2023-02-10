Полностью укомплектовать классы планирую в новой брянской школе №72

К 1 сентября в новой школе №72 областного центра планируют полностью укомплектовать все классы. Об этом сообщили в городской администрации.

Новую 72-ю школу в Брянске первую учебною неделю посещают 702 школьника, распределённых по 26 классам. Уже летом в учебном заведении планирую набрать всех 1 225 учеников.

«С 1 апреля по 30 июня мы объявляем набор в первые классы и параллельно в добавочные классы по всем параллелям. Наполняемость в каждом из них должна быть не менее 25 человек, из этого расчёта мы и будем набирать учеников. Наша задача сейчас — удержать первую смену и сохранить места за теми детьми, которые адресно закреплены за нашей школой», — отметил директор школы №72 Константин Василенко.

Также в школе планируют в ближайшее время открыть пять групп продлённого дня. Кроме того, здесь базируется ансамбль народного танца «Десняночка», открылся кружок робототехники, секции легкой атлетики, волейбола и баскетбола. В планах — создание вокально-инструментального ансамбля.

«Секциями и кружками мы планируем охватить 100% школьников. Это не только спорт и культура, но и внеурочная деятельность. Дети сами выбирают понравившуюся дисциплину и посещают занятия учителей-предметников. Это обязательный внеаудиторный компонент учебной программы. Детям предоставляется возможность узнать больше, чем рассказано в школьном учебнике», — добавил Константин Василенко.