Полторы тысячи бюджетных мест открыты в брянском техническом университете

Полторы тысячи бюджетных мест открыты для абитуриентов в брянском техническом университете в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянский государственный технический университет предлагает абитуриентам 1507 бюджетных мест на новый учебный год. 890 из них доступны на направлении подготовки «бакалавриат». Документы на поступление начнут принимать с 20 июня.

Абитуриентам потребуются результаты ЕГЭ. В основном обязательными являются русский язык и математика, а также один предмет в зависимости от направления подготовки — физика, химия, информатика, иностранный язык или обществознание.