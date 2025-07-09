Поля под огнём: как брянские аграрии выращивают рекорды

Сельское хозяйство Брянщины продолжает функционировать, несмотря на ежедневные атаки. Предварительный ущерб АПК региона оценивается в 415 миллионов рублей, но реальные цифры могут достигать двух миллиардов – пишет сайт АиФ-Брянск.

Приграничным фермерам пришлось забыть о 70 тысячах гектаров плодородной земли — работать там сейчас просто опасно. Страдает и животноводство: компании «Мираторг» пришлось забить 50 тысяч свиней и свернуть деятельность в приграничье.

Однако даже в таких условиях брянские аграрии умудряются ставить рекорды. В 2024 году область заняла первое место в стране по урожайности зерновых и рапса, а также по производству картофеля и говядины. Общий объем сельхозпродукции в прошлом году составил впечатляющие 153 миллиарда рублей — в три раза больше, чем годом ранее.

Кажется, что брянские фермеры работают не благодаря, а вопреки обстоятельствам. И пока одни подсчитывают потери, другие продолжают пахать — в прямом и переносном смысле.