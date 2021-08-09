Портал Госуслуг позволяет брянцам узнать о ходе исполнительных производств

Доступный набор услуг позволяет узнавать информацию о принятых судебным приставом мерах и отправлять электронные заявления.

Для граждан и бизнеса, которые являются участниками исполнительного производства, доступен набор услуг на Едином портале госуслуг.

Пользователи с помощью личного кабинета могут получить повестку от судебных приставов и сведения о задолженностях. Также можно подать различные электронные заявления, всего доступно порядка 30 разный обращений.

Кроме того, сервис предоставляет сведения о принятых судебным приставом мерах и о ходе исполнительного производства.

Как сообщает УФССП по Брянской области, портал Госуслуги становится все популярнее. Уже более 14 тысяч заявлений поступило от жителей нашего региона через электронный сервис.