Посетителей дятьковского ТРЦ «Кристалл» удивил баннер с «AVDEEV СRYSTAL»

Реклама показывает, что предки Сергея Авдеева основали хрустальное производство в 1780 году.

В Дятьково на стене ТРЦ «Кристалл» красуется баннер, на котором огромными буквами написано «AVDEEV СRYSTAL». Также есть дата – 1780 год, хрустальные бокалы и дворянский герб Авдеевых. Все говорит посетителям торгового центра о том, что предки Сергея Авдеева в 1780 году основали хрустальное производство в Дятьково.

Многие не поверили информации на баннере, ведь слышали только о хрустальном производстве Мальцовых.

Как сообщает издание «Дятьковский вестник», разобраться в том, кто же основал хрустальный завод в Дятьково в 18 веке, помог доктор исторических наук, профессор БГУ Александр Дубровский:

«Мальцовы начали основывать свои предприятия на территории нынешней Брянщины ещё с 1723 г. Со временем их присутствие тут расширялось, пока не достигло дятьковских мест. В конце концов сложился мальцовский промышленный округ, разные концы которого были соединены узкоколейной железной дорогой. Никаких иных предпринимателей более или менее широкого размаха дятьковские места не знали. Никаких компаньонов, которые сегодня могли бы претендовать на звание наследника дела Мальцовых, не было».