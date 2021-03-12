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После 15 марта в Брянске ускорят латание ям

2021, 12 марта 08:00 Общество
После 15 марта в Брянске ускорят латание ям
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Капитальный ремонт дорог начнется с наступлением тепла.

Ямочный ремонт дорог в Брянске ускорится после 15 марта. На эту дату запланирован запуск асфальтного завода.

По словам замгубернатора Сергея Тимошенко, обычно заводы начинают работать почти на месяц позже, но в этом году по решению губернатора Александра Богомаза один из заводов запустят раньше.

Как сообщает городская администрация, горячий асфальт позволит более оперативно и качественно ликвидировать ямочность.

Губернатор Богомаз распорядился залатать ямы до начала капитального ремонта дорог. Он начнется с приходом устойчивой плюсовой температуры.

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