Главу клинцовского села обвиняют в незаконной выдаче квартиры сыну

Жилье предназначалось нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Глава Лопатенской сельской администрации Клинцовского района стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2015-2016 годах чиновница, используя свои служебные полномочия и действуя из личной заинтересованности, решила улучшить жилищные условия сына и незаконно выделила из муниципального жилищного фонда ему и его семье дом в селе Лопатни. Впоследствии недвижимость была передана в собственность.

Права жителей села, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, оказались нарушены.

По результатам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело.