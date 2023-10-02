После ремонта в Брянске открыли школу №28

Школа №28 в Брянске открыла двери для учеников после ремонта. Об этом рассказали в городской администрации.

Ученики школы №28 в Фокинском районе Брянска вернулись в родное учебное заведения. Весной прошлого года и весь сентябрь ребята ходили в другие образовательные организации.

Капитальный ремонт подрядчик закончил за полгода. Там отремонтировали кровлю, кабинеты, большой и малый спортивный залы, столовую. Специалисты заменили системы электроснабжения, отопление и водоснабжение

Для кабинетов биологии, физики и химии поставили новые лаборатории. В 14 кабинетах установили новую мебели, а также восемь интерактивных панелей. В школе провели автоматическую пожарную сигнализацию

На капремонт потратили около 50 млн рублей. Ещё восемь млн рублей ушло на закупку оборудования.

Учиться школьники будут в две смены — по 900 и 500 человек утром и после обеда.